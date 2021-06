Musicallegende er parat til fængsel for at spille 'Cinderella' til tiden

Den verdensberømte musicalskaber Andrew Lloyd Webber er parat til at trodse coronarestriktioner og om nødvendigt gå i fængsel for at åbne sine teatre for fulde huse 21. juni og ikke mindst sin forestilling ’Cinderella’ (’Askepot’, red.) 25. juni.

»Vi har tænkt os at åbne, uanset hvad der sker«, siger han til The Telegraph.

Andrew Lloyd Webber, der blandt andet står bag musicalhits som ’Jesus Christ Superstar’, ’Evita’ og ’The Phantom of the Opera’, siger, at han kan blive tvunget til at sælge sine seks West End-ejendomme, hvis han ikke åbner for fuld skala.

Han siger samtidig, at kæmpeproduktioner som ’Cinderella’ er umulige at gennemføre under de nuværende restriktioner i Storbritannien.

Den engelske regering har tidligere sagt, at den ville lempe restriktionerne 21. juni, men ifølge BBC vil lempelserne muligvis bliver forsinket af frygt for nye mutationer af coronavirus.

De engelske teatre har hidtil kun fået lov til at åbne for et mindre publikum, og derfor er mange teatre fortsat lukket, fordi det ikke kan løbe rundt økonomisk med så få publikummer.

Den 73-årige Andrew Lloyd Webber mener, at der er videnskabeligt belæg for, at det er fuldstændig sikkert at lukke publikum ind, hvis man følger de nødvendige forholdsregler som eksempelvis coronapas. Det har flere britiske forsøg, hvor man har lukket folk ind uden mundbind og afstandskrav vist, siger han.

Den britiske regering har endnu ikke offentliggjort resultaterne af de gennemførte forsøg med et større publikum.

»Hvis regeringen ignorerer deres egen videnskab, kan vi føre en principiel sag mod den«, siger Webber til The Telegraph og tilføjer, at hvis regeringen lukker ’Cinderella’, er der kun to muligheder: En retssag eller en klækkelig kompensation.