Hemmelig trappe tjente sit formål: Progressivt kongepar havde brug for diskret adgang

Direktør Peter Teilmann fra Hofteatret i København vidste godt, at der bag teatrets gulve og lofter gik hemmelige gange til Christiansborg, og han vidste også, at kong Frederik VII og grevinde Danner havde haft deres egen hemmelige trappe til Hofteatret. Men det var alligevel overvældende, da det nedsænkede loft, gulvene og den eksisterende hovedtrappe for nylig blev revet ned under renovering af Hofteatret ved Christiansborg: Frem dukkede kongen og Danners hemmelige trappe samt skjulte gange, der ikke havde været synlige i 170 år.

Trappen blev opført i 1800-tallet af Frederik VII og grevinde Danner. Det progressive par var ifølge Peter Teilmanns teaterhistorie nogenlunde lige så upopulære hos magteliten i København, som de var populære hos folket ude i landet, så de havde gode grunde til at ønske sig uset adgang fra Christiansborg direkte op til en loge på første balkon – uden at møde kritik eller harske kommentarer undervejs. Man kan tænke sig til en del nutidige politikere, der kunne drømme om lignende skjulte trapper til teatre, biografer eller bare Brugsen for at undgå ømfindtlige spørgsmål om flygtninge, klima eller coronaregler.

Frederik VII og grevinde Danner inviterede noget uhørt også Det Kongelige Teaters skuespillere til at opføre dramatik på Hofteatret. Skuespillerne på Det Kongelige Teater, der skulle følge traditionerne og spille som på enevældens tid, tog begejstret imod nye udfordringer, fortæller Peter Teilmann, og de moderne opførelser på Hofteatret blev tilløbsstykker. Men med forestillingerne brød selveste kongen Det Kongelige Teaters monopol. En skjult adgang må have tjent sit formål.