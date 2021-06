Dansk restaurant kåret til Europas bedste

Den danske restaurant Alchemist er kåret som den bedste restaurant i Europa af anmelderne hos Opinionated About Dinings (OAD).

Det fremgår af den seneste rangliste på OAD’s hjemmeside.

OAD startede egentlig som en privat madblog for amerikaneren Steve Plotnicki. Bloggen udviklede sig dog hurtigt, da Plotnicki i 2007 udsendte et spørgeskema til medbloggere og madvenner rundt om i verden for at høre, hvilke restauranter de mente, var de bedste.

Det udviklede sig siden til en decideret restaurantrangliste, som i dag er blevet til 11 lister. En af dem er over de bedste restauranter i Europa, som Alchemist har fået æren af at toppe.

Alchemist har adresse på Refshaleøen i København og er ejet af kokken Rasmus Munk. Han åbnede restauranten i 2019 efter tidligere at have lukket et spisested af samme navn på Østerbro.

Alchemist er formentlig bedst kendt for sin 50 retters menu, der er inspireret af alkymisterne, som forsøgte at forfine, modne og perfektionere fysiske objekter.

