Tegneserie om prekariatet sætter alvorlige problemer under debat

Blå bog

Lars Kramhøft

Dansk forfatter og tegneserieskaber, født i 1984. Uddannet fra The Animation Workshop i Viborg i 2010. Modtog i 2019 Claus Deleuran Prisen for åets danske tegneserieforfatter 2018. Modtog i 2020 Pingprisen for bedste danske tegneserie for sin bog ’Noget frygteligt er altid lige ved at ske’. Var nomineret til Kulturministeriets Illustratorpris for børne- og ungdomsbøger i 2021.

’Working Poor’ udkommer på Instagram @larskramhoft hver mandag, onsdag og fredag. En samlet udgave af serien er planlagt til bogudgivelse i 2022.

