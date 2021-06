»Uønskede berøringer« og »egentlige krænkelsessager«: Sagen om DR Pigekoret breder sig til Sankt Annæ Gymnasium

Sagen kort

Krænkelser i DR Pigekoret

Efter en henvendelse fra en tidligere pigekorsanger valgte Politiken at afdække forholdene i DR Pigekoret mellem 2001 og 2010.

Fredag 4. juni bragte vi historien om, hvordan DR har undertrykt klager og kritik af en seksualiseret kultur i DR Pigekoret i denne periode. 12 tidligere pigekorsangere fortalte om konkrete oplevelser med en seksualiseret kultur. Daværende chefdirigent Michael Bojesen afviste anklagerne, men bekræftede at have krævet en 17-årigs skriftlige klage over kulturen trukket tilbage. Han har siden trukket sig som bestyrelsesleder i Statens Kunstfond.

Onsdag 16. juni skrev Politiken om klager og beretninger om krænkelser begået af Michael Bojesens forgænger, Tage Mortensen. Daværende generaldirektør, Christian S. Nissen, oplyste til Politiken, at klagerne var årsag til, at Tage Mortensen stoppede som chefdirigent i 2000. Torsdag 17. juni fortalte en række tidligere pigekorsangere til Ekstra Bladet om krænkelser under chefdirigenten.

En korrespondance fra 1996 dokumenterede dog, at DR’s øverste ledelse allerede i 1996 var bekendt med – og afviste – klager og krænkelser i DR Pigekoret.

DR iværksatte i april en ekstern advokatundersøgelse af DR Pigekoret på baggrund af blandt andet to henvendelser til kulturdirektør Henrik Bo Nielsen samt Politikens henvendelser i sagen.

