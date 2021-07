Ved afsløringen 1. juli, som ville have været prinsesse Dianas 60-års fødselsdag, forklarede kunstneren bag statuen af prinsessen sig sådan her:

Hans idé var at lave et monument, der kunne give Dianas to sønner, William og Harry, et sted at gå hen og mindes deres mor. Statuen, der forestiller prinsesse Diana omgivet af tre børn, er placeret i en have ved Kensington Palace, hvor prinsessen særligt holdt af at befinde sig.

Det var altså intentionen.