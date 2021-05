BBC undskylder for opsigtsvækkende Diana-interview

BBC-journalist Martin Bashir handlede upassende og i strid med den britiske tv-stations etiske regler, da han i 1995 foretog et meget opsigtsvækkende interview med prinsesse Diana.

Det fremgår af en intern undersøgelse, som BBC har foretaget.

»BBC kan ikke skrue tiden tilbage efter et kvart årti, men vi kan give en fuld og uforbeholden undskyldning. Og det giver BBC i dag«, siger tv-stationens generaldirektør, Tim Davie, ifølge Reuters.

Undersøgelsen har set nærmere på, hvordan Martin Bashir formåede at få interviewet i hus.

Konklusionen er, at journalisten præsenterede prinsesse Dianas bror, Charles Spencer, for falske kontoudtog og andre dokumenter.

Det skete for at etablere tillid og overtale Spencer til at sætte et møde i stand med sin royale søster.

Det indirekte og reelle mål for hr. Bashirs bedrag var prinsesse Diana John Dyson

»Det indirekte og reelle mål for hr. Bashirs bedrag var prinsesse Diana«, skriver den pensionerede dommer John Dyson, der har stået i spidsen for undersøgelsen.

Interview vakte opmærksomhed

Han konstaterer også, at BBC »ikke formåede at leve op til de høje standarder for integritet og gennemsigtighed, der er dens varemærke«.

Interviewet vakte stor opmærksomhed, ikke mindst fordi prinsesse Diana for første gang talte åbent om problemerne i ægteskabet med prins Charles.

»Vi var tre i vores ægteskab«, sagde Diana blandt andet.

Det var en henvisning til prins Charles’ elskerinde gennem længere tid, Camilla Parker-Bowles.

Diana indrømmede også, at hun selv havde været sin mand utro. Hun fortalte desuden om sine problemer med spiseforstyrrelser.

Efter det meget personlige interview var blevet vist på tv, opstod der mistanke om, at Martin Bashir havde brugt ufine metoder, der er i strid med de presseetiske regler, for at få Diana til at tale om meget personlige spørgsmål.

Indgav afskedigelse

BBC har brugt et halvt års tid på at undersøge sagen.

Dommer Dyson retter også kritik mod en tidligere BBC-undersøgelse fra 1996, der konkluderede, at Martin Bashir ikke gjorde noget forkert.

Bashir indgav tidligere på måneden sin afsked hos BBC. Han har sagt, at det skyldes helbredsårsager.

I en første kommentar torsdag siger han ifølge nyhedsbureauet AFP, at han i dag fortryder den måde, som interviewet kom i stand på.

Diana blev dræbt ved en bilulykke i Paris i 1997.

Prins Charles og Camilla blev gift i 2005.

ritzau