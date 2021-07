Komiker fik massiv omtale, da han skred fra tv-studie i protest. Nu viser det sig, at han havde planlagt det hele

Det så impulsivt ud, da den britiske komiker Joe Lycett i torsdags forlod tv-programmet ’Steph’s Packed Lunch’ på BBC 4. Det skete efter at værten Steph McGovern havde vist et foto af komikeren, hvor han sad i sin have med den type hvide plastikflaske, som han ellers var i studiet for at tale om, fordi de sjældent genanvendes.

En række medier nåede da også at dække hans udvandring fra tv-programmet. Og på Twitter blev han - blandt meget andet - kaldt dobbeltmoralsk.

Men dagen efter var komikeren gæst i det samme program igen og afslørede, at det var et stunt, han havde planlagt sammen med programmets vært. Formålet var at få sat fokus på brugen af farvede PET-plastikflasker, der er sværere at genanvende end gennemsigtige flasker af samme slags, skriver BBC.

»Jeg ville have så mange mennesker som muligt til at interessere sig for det her. Og det har tidligere vist sig, at folk, der pludselig forlader et tv-show, får masser af opmærksomhed i medierne. Så det var hvad jeg gjorde i går«, sagde han.

Joe Lycett er selv vært på forbrugerprogrammet ’Joe Lycett’S Got Your Back’ på BBC 4. På Instagram har han lagt fotoet af sig selv og den hvide plastikflaske op med følgende forklaring:

»Klare PET-plastikflasker bliver i stort omfang genbrugt. Farvede og især hvide PET-plastikflasker er meget sværere at genbruge. Det var det, jeg var i studiet for at forklare om torsdagen. Men senere dukkede der så et foto op af mig med sådan en flaske. Steph McGovern påpegede min tilsyneladende dobbeltmoral, hvorefter jeg forlod studiet«.