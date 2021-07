Milliarden er hjemme: Dansk musiker når vild milepæl

Den 29-årige rapper Gilli har som den første danske solist nogensinde rundet en milliard streams i Danmark.

Det oplyser musikselskabet MXIII i en pressemeddelelse.

M&I Service, der leverer hitlistedata til musikselskabernes brancheorganisation IFPI, har ifølge pressemeddelelsen lavet en opgørelse, der viser, at Gilli er den mest streamede kunstner i Danmark de seneste tre år, og at han har rundet en milliard streams.

»Jeg er super stolt af og glad for at have nået denne milepæl. Det ville aldrig nogensinde have været muligt uden alle de dejlige mennesker derude, der lytter til min musik og støtter mig, som de gør«, siger Gilli i pressemeddelelsen.

»Jeg er taknemmelig over at have så stor support og loyalitet fra publikum. Det viser virkelig, at al den tid, alt det arbejde og al den sjæl, jeg har lagt i musikken siden dag ét, betaler sig«.

38 gange guld og platin

Gilli, der har det borgerlige navn Kian Rosenberg Larsson, optræder på mere end 100 udgivelser. Hans største hits er ’Vai Amor’ og ’Rica’, som han lavede med rapperne Kesi og Sivas.

Rapperen fik sit gennembrud i 2014 med EP’en ’Ækte Vare’, der var soundtrack til filmen af samme navn. En film som Gilli også medvirkede i.

»Jeg håber, at det her kan være med til at få folk med en drøm til at tro på, at intet eller ingen skal holde dem tilbage fra at gøre det, de brænder for«, siger han i pressemeddelelsen.

Han er også den kunstner, der i 2020 modtog flest certificeringer. 38 guld- og platincertificeringer blev det til for den 29-årige rapper.

Certificeringer for musikudgivelser udstedes af IFPI på baggrund af tal for streaming, downloads og fysisk salg.

Eksempelvis skal et nummer opnå 4.500.000 enheder for at blive guldcertificeret. Når et nummer streames giver det en enhed, mens et download giver 100 enheder.

Under Gilli på førstepladsen over mest certificerede kunstnere i Danmark i 2020 ligger rapperen Branco på en andenplads med 20 certificeringer. Herefter følger de internationale superstjerner Ed Sheeran, Justin Bieber og Billie Eilish.

Ritzau