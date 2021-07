Se billederne: Forskere finder overraskende sandhed om mystisk grotte

Egentlig kan det undre, at ingen har opdaget det tidligere. Hvis det altså er rigtigt, hvad et hold britiske arkæologer nu mener at have afsløret. Nemlig at en stribe huler hugget ud i klippen i det nordøstlige England stammer helt tilbage fra 800-tallet og dermed ikke alene er et årtusind ældre end hidtil antaget, men formentlig også blandt de ældste bevarede britiske hjem, som sågar for 1.200 år siden kan have huset en afsat konge.

Og ikke – som hidtil antaget – nogle naturligt opståede huler, som festglade briter i 1800-tallet udvidede lidt, så kvinder i festkjoler kunne komme igennem dørene, og de kunne fejre sig selv og hinanden i klippens svale, romantiske celler.

Hulerne – Anchor Church – i det sydlige Derbyshire blev ganske vist i 1800-tallet brugt af lokalbefolkningen til afvikling af fester, men hidtil har ingen troet, at deres historie strakte sig endnu længere tilbage i tiden. Nu påstår et hold arkæologer så, at hulerne er hugget ud i klippen langt tidligere og engang var beboet af en lokal konge ved navn Eardwulf, efter at han blev afsat som konge af Northumbria, i dag North East England.