Britney Spears afviser at optræde, så længe hendes far er værge

Den amerikanske sangerinde og verdensstjerne Britney Spears vil ikke optræde igen, så længe hendes far forbliver hendes værge og dermed bevarer kontrollen over hendes tilværelse.

Værgemålet, der har været i kraft siden 2008, har ’dræbt mine drømme’, skriver den 39-årige sanger i et indlæg på det sociale medie Instagram.

»Jeg kommer ikke til at optræde på nogen som helst scene på noget snarligt tidspunkt, når min far bestemmer, hvad jeg bærer, siger, gør eller tænker«, skriver Britney Spears.

Britney Spears har ikke optrådt offentligt siden slutningen af 2018, da hun afsluttede en verdensturné med en længere række koncerter i den amerikanske spilleby Las Vegas.

Faren Jamie Spears har den fulde kontrol over sin datters formue på 60 millioner dollar i henhold til det værgeskab, som en domstol for 13 år siden tildelte ham.

»Værgeskabet dræber mine drømme. Håb er alt, hvad jeg har, og håb er det eneste i denne verden, som er meget svært at slå ihjel«, skriver hun.

Onsdag i denne uge fik Britney Spears en lille sejr i sit forsøg på at få frataget faren værgemålet, da en dommer ved en ret i Los Angeles godkendte sangerens eget valg af en ny advokat - den kendte Hollywood-advokat Mathew S. Rosengart.

Under retsmødet fik Britney Spears desuden mulighed for at udtale sig. Her gentog sangerinden sit ønske om at afsætte faren som værge.

»Jeg er ikke en perfekt person, men det her værgemål får mig til at føle, at jeg er sindssyg«, sagde Britney Spears på en telefonforbindelse i retten.

Britney Spears’ nye advokat opfordrede også Jamie Spears til at afslutte værgemålet.

»Det fungerer ikke. Det ved vi«, sagde Mathew S. Rosengart, der tidligere har repræsenteret stjerner som Sean Penn og Steven Spielberg.

