Harvey Weinstein udleveret til Californien for ny retssag

Den voldtægtsdømte filmskaber Harvey Weinstein er blevet udleveret til Californien, hvor han skal stilles for retten for flere overgreb.

Det oplyser en talsmand for fængselsmyndighederne i New York tirsdag.

Weinstein afsoner i øjeblikket en 23 år lang fængselsstraf i USA efter at være blevet dømt sidste år for voldtægt og seksuelle overgreb.

I juni gav en domstol i New York grønt lys til at udlevere Weinstein til Californien. Tirsdag er Weinstein så blevet hentet i fængslet for at blive sendt til den anden side af landet.

Hans advokater har forsøgt at modsætte sig udleveringen og henvist til den 69-årige filmskabers helbred.

»Vi er skuffede, men vi forventede, at det (udleveringen, red.) ville ske på et eller andet tidspunkt«, siger Weinsteins talsmand, Juda Engelmayer.

»Vi kæmper for, at Harvey kan modtage sin nødvendige medicinske behandling, og selvfølgelig skal han behandles ordentligt«, siger han videre.

I Californien er han anklaget for voldtægt og overgreb mod fem kvinder mellem 2004 og 2013. Hvis Weinstein bliver dømt for det, han er anklaget for i Los Angeles, risikerer han at få en fængselsstraf på i alt 140 år. Han har tidligere afvist alle anklagerne og sagt, at hvad der skete mellem ham og kvinderne, der beskylder ham, skete med samtykke.

I alt har omkring 100 kvinder beskyldt Weinstein for forskellige former for seksuelle overgreb - heriblandt voldtægt - over flere årtier. Afsløringerne af disse overgreb var i 2017 med til at kickstarte MeToo-bevægelsen i USA.

Harvey Weinstein er medstifter af Miramax, der er et film- og tv-selskab, hvis film inkluderer titler som ’Shakespeare in Love’ og ’Pulp Fiction.’

Efter anklagerne og dommen er han ikke længere en del af Miramax.

ritzau