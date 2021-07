Dommer stopper biltunnel ved Stonehenge og kritiserer Johnsons minister

Det britiske stenmonument Stonehenge har overlevet meget de seneste 4.500 år. Nu har det – indtil videre – overlevet en regeringsplan om at bygge en biltunnel, der kunne have kostet monumentet sin plads på FN’s verdensarvliste.

Fredag blokerede den britiske High Court of Justice for byggeriet med to begrundelser: Dels havde regeringen ikke tjekket ordentligt, om tunnelen vil skade den verdenskendte stencirkel. Og dels havde regeringen forsømt at finde andre mulige ruter, hvis man endelig ville udvide hovedvej A303.

Afgørelsen blev modtaget med jubel af aktivistgruppen Save Stonehenge World Heritage Site (SSWHS), der har kæmpet mod tunnelen.