’Passager 23’ er mere spændende som signalement af krydstogtskibenes metaverden end som stram og ferm krimi

Kanske er de store krydstogtskibes æra forbi.

Dels på grund af deres klimatiske forurening med alt for stort behov for enorme kajpladser, destruktive for kulturarv og seværdigheder, tag blot Venedig som eksempel. Dels fordi covid-19 har gjort disse flydende samfund til en smitteghetto samt en absurd form for turisme, der har det hele undtagen ansvar for global sammenhæng. Men de er jo fascinerende.

Disse maritime tusindtals minimetropoler, som reelt eksisterer uden for lands lov og ret, almen moral og etisk overøvrighed. Juridisk kun bundne til de dubiøse nationer, de er indregistreret i. Kære læser, kender du dine rettigheder i f.eks. Bermuda?