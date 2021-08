415 filmfolk råber op om »bøllemetoder« og usundt arbejdsmiljø

Uddrag

Åbent brev til filmbranchen

Her et uddrag fra det åbne brev til danske producenter, som 415 filmfolk har skrevet under på:

»Kære producenter. Vi skriver til jer, fordi vi er blevet opmærksomme på, at der stadig er nogle store problemer i vores allesammens elskede filmbranche«.

»Vi er lige nu i en tid, hvor danske serie- og filmproduktioner trives i stor stil. Dansk filmproduktion har, overordnet set, ikke lidt under coronavirus. Tværtimod har corona på grund af nedlukning af mange lande medført en stigende efterspørgsel på underholdning. Der har derfor også her i landet været et væld af produktioner i gang til alle de nye platforme, der er opstået inden for de senere år, med streamingtjenester, net-udgivelser med videre«.

»Desværre har vi også oplevet, at denne positive fremgang har ført til et øget pres på budgetter og produktioner for at levere varen. Her vil vi godt gøre opmærksom på, at man ikke får et bedre produkt af at underbudgettere eller planlægge sin produktion dårligt. Tværtimod bliver det dyrere i sidste ende, når der skal betales overtid og hyres folk ind i weekender og aftener for at få tingene til at gå op«.

»Der må heller ikke – ligesom det gælder for alle andre arbejdspladser – forekomme chikane eller trusler om sagsanlæg mod dygtige, ansvarlige medarbejdere, der siger fra, når en situation er farlig for en filmarbejder eller kan føre til ulykker, stress og psykisk skade«.

»Vi ved, at de fleste af jer er dygtige, hårdtarbejdende og ansvarsfulde mennesker, der gør jeres bedste for at skabe gode arbejdsforhold i branchen. Vil I ikke være søde at hjælpe os med at sige til dem af jeres kolleger, der ikke formår at udvise samme adfærd, at vi faktisk godt ved, hvem I er, og at vi vil ikke længere arbejde for jer, hvis I ikke ændrer stil. Det kan ikke være meningen, at mennesker, der bare gør deres arbejde, skal sygemeldes med depressioner og stress eller helt forlade branchen, bare fordi citronen lige skal presses lidt mere«.

