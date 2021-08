»Jeg ser ikke et behov for denne lov«: Forening kritiserer regeringens nye våben mod hævnporno og trusler på sociale medier

Regeringen vil som en del af et nyt lovforslag kræve, at sociale medier tager mere ansvar for at fjerne ulovligt indhold på deres platforme.

Sociale medier som Facebook, YouTube og Twitter skal, hvis det står til regeringen, blandt andet betale bøder til den danske stat, hvis ikke de fjerner indhold, der ifølge dansk lovgivning er ulovligt, inden for 24 timer. Det er blandt andet børneporno, hævnporno og opfordring til terror.

Lovforslaget er en del af et større indgreb mod sociale medier, som regeringen vil fremlægge i den kommende tid.