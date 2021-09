6 hjerter: Du snyder dig selv, hvis du ikke lægger øre til mesterens nye album

Brahms, som var en fremragende klaverspiller, skrev to koncerter for klaver og orkester. Begge er mesterværker, og begge tilhører i dag standardrepertoiret for koncertpianister, der kan magte de betydelige krav, den tyske komponists musik stiller.

Det gør i sig selv, at det er en konkurrence, man stiller op i, når man – som de to unge pianister Emmanuel Despax og Anna Tsybuleva – vælger at indspille henholdsvis Brahms’ enorme, drivende følelsesmættede tidlige koncert i d-mol og hans ambitiøse elegante efterfølger i B-dur.