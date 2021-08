Her er værkerne, der skal få flere til at lade sig stikke i USA

Kan kunst få flere amerikanere til at lade sig vaccinere mod covid-19?

Det håber sundhedsmyndighederne i USA i hvert fald. Mens antallet af smittede og indlagte med covid-19 stiger på grund af den smitsomme deltavariant – primært blandt amerikanere, der ikke er vaccineret – øger sundhedsmyndighederne både indsatsen og kreativiteten for at få flere til at lade sig vaccinere.

Det amerikanske Centers for Disease Control and Prevention (CDC) opfordrer nu statslige og lokale sundhedsmyndigheder til at samarbejde med kunstnere og kunstorganisationer om at udbrede vaccinationsbudskabet.