Hvis jeg kunne have ønsket, var det nok det sidste, jeg havde bedt om. At høre vor tids mest feterede russiske klavervirtuos spille mere end en times skrivebordsøvelser i kunsten at komponere fugaer.

30-årige Daniil Trifonov er et fænomen. En klassisk pianist, der også selv komponerer, og som ved flyglet har et ekstra gear, der oven i det kraftige og hurtige sætter ham i stand til at strø en regnbue af farver ud over musikken.