Stjernenykkerne i Tivoli blev så store, at to alfahanner ikke kunne være på scenen samtidig

Kan man blive for kendt? For stor en solist til at dele spotlyset med andre?

Noget tyder på det. Konceptet for Tivolis festival Stjernestunder, der byder på de sidste koncerter i dag søndag, er netop, at publikum skal møde den klassiske musiks internationale stjerner i kammermusikformat. Konceptet blev født sidste sommer, hvor corona umuliggjorde store koncerter. Dengang spillede to af verdens højest betalte violinister en helt usædvanlig lille koncert med duetter i Glassalen i Tivoli. En enestående oplevelse, som de, der var der, stadig husker.

Men da de to violinister skulle mødes igen og spille kammermusik i samme sal lørdag, gik det galt.