Direktøren vil »fand’me gerne være rummelig«, men hvordan rummer man egentlig en regnbue?

Det var sindssygt svært at skaffe sponsorer til den første Copenhagen Pride i 1996. Nogle virksomheder afviste ligefrem at støtte, med den begrundelse at det var for ulækkert. Til sidst lykkedes det dog Europride ’96 at lande Tuborg som hovedsponsor.

Tuborgs daværende sponsorchef, Steen Albrechtslund, udtalte til TV 2 Nyhederne, at »det, at der kommer 50.000 glade mennesker til København og sætter deres præg på bybilledet, og som i øvrigt gerne vil drikke en øl, kan vi kun være interesserede i som bryggeri«.

»Og så er I ligeglade med, at de er bøsser og lesbiske?«, spurgte TV 2-reporteren.