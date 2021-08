Warberg er helt oppe i spidsen af dansk komiks superliga. Måske fører han den ligefrem

Thomas Warberg er ikke misundelig på sin kollega Anders Matthesen, der er så succesfuld, at man kan købe koldskål med ’Ternet Ninja’-logo. Han satser i stedet på at kunne komme på banen med Thomas Warberg-kammerjunkere.

Det er der, vi lægger ud, i den 36-årige sønderjyske komikers nye show, der har været udsat længe på grund af den noksom bekendte pandemi, you know. Men så bygges der ellers op med den ene fortælling efter den anden, inden det hele kulminerer i et callback, der sidder lige i skabet. Man aner knap, at der er gået fem kvarter, bortset fra i lattermuskulaturen, der får en virkelig skrap omgang workout. Det er ganske enkelt hamrende skægt.