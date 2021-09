Corona spærrede keramikeren inde i 180 dage. Resultatet blev blandt andet en orange pølselampe

Det er en kæmpe gulvvase, der tager imod i galleriet Andersen’s i Bredgade. ’9 Months (Not in Labor force but Wants a Job)’ hedder vasen, der er næsten halvanden meter høj, så man skal op på tæer for at kunne kigge ned i den.

Det kan man bare ikke, for i stedet for den store munding er vasen udstyret med et lillebitte hul i toppen, hvor der kun er plads til en tyk finger. Så der er altså tale om en krukke, som bare ikke kan bruges som en vase, men som ligner en vase så meget, at man næsten skulle tro, at man stod foran en forvokset græsk amfora.