Så smuk kan Satans ondskab være

Videnskabsmanden Faust kan ikke få det til at fungere. Hans videnskabelige studier har ikke givet ham livsfylde, og i den omhyggeligt koreograferede og colourgradede opsætning, der nu kan opleves i Operaen, er hans ægteskab gået i hårknude. Men det er der råd for. Da Faust efter et dramatisk selvmordsforsøg påkalder Satan, sidder den onde fyrste allerede ved morgenbordet over for ham. Der, hvor konen sad et øjeblik forinden.

Djævelen – eller Mefistofeles, som han hedder i den franske komponist Charles Gounods operaudgave af myten – skaffer Faust hans ungdom igen. Han fremmaner den smukke, unge Marguerite, og derfra går det lige lukt ad helvede til.