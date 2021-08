Det lignede den seneste harmløse udfordring i internettets uendelige jagt på virale videoer.

Under navnet ‘Milk Crate Challenge’ er videotjenesten TikTok på det seneste blevet oversvømmet af klip, hvor folk bygger bjerge af mælkekasser, som de forsøger at gå hen over, men hvor det ofte ender i et spektakulært fald på halen.

Og det har ikke bare skabt likes og visninger. Det har også forvoldt mælkekassebestigere så mange skader, at TikTok nu advarer folk om at tage del i udfordringen.