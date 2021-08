Eva Eistrup: Fjern venligst din store, klamme bekymring fra min krop

Hvis jeg skal høre en sammenligning mere af forbud mod mavebluser i Vejle og Talebans tildækning af kvinder i Afghanistan, så skriger jeg«, var der en af mine venner, som sagde for nylig. Eller også var det en af stemmerne i mit hoved. En af de mange stemmer, som jeg er både enig og uenig med. For selvfølgelig er der afgrundsdyb alvorsforskel på den afsindige, truende situation, de afghanske kvinder står i nu, hvor kvindehadende islamister er kommet til magten, og så nogle formelt ligestillede danske skolepigers ret til at blotlægge eget maveskind.

Husk lige proportioner og situationsfornemmelse og proportioner igen, sagde stemmen og foreslog mig at læse en klumme af Anne Sophia Hermansen i Berlingske, hvor hun – afbilledet i silkebluse på noget, der ligner et slot – fnyser ad den forkælede frihedskamp og sammenligner mavebluser med speedos og »crocs i idiotisk farvet plastik« og håber, at næste forbud kommer til at gælde septum-piercinger i næsen.

Men, pippede jeg spagt tilbage, selv om slagordet »Taleban i Vejle!« er tonedøvt (cringe, som de unge ville sige), så ER der jo en rød tråd, som knytter politiske forsøg på at skiftevis afklæde og påklæde kvinder sammen i et stort magt- og kønshistorisk broderi, uanset hvor usammenlignelige konsekvenserne er. Kvindens krop er en kampplads, både når kampen er på liv og død, og når den sniger sig ind ad bagdøren i hælene på en ’velmenende’ og ’bekymret’ skoleleder ved navn Bjarne. Særligt i sportens verden har denne ’bekymring’ for kvinders kroppe ført til en lang historie om at proppe kvinder i først mere, siden meget mindre tøj.