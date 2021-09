Tre ugers panik og dårlig samvittighed har gjort Susanne uhyggeligt bevidst om affektionsværdi

Affektionsværdi handler om følelser for bestemte ting, om personlige minder og ofte om familiære bånd. Men begrebet er let at forveksle med samvittighedskvaler over at skille sig af med mors gamle brudekjole, morfars gamle skænk og andet arvegods.