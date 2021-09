Er det ikke, som om de er gået under radaren? Jeg mener de 40-55-årige, generationen, kort fortalt, for hvem Casper Christensen er et idol og ikke et problem.

Eller for at være lidt mere sociologisk specifik: din og min nærmeste leder, nærmest uagtet arbejdspladsen, den nationale forsamling af smilende storebrødre og storesøstre, der sidder solidt på samfundsrovet fra Slotsholmen og ned. Er det ikke, som om de slipper lidt for let fra det?