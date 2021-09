Samler købte Banksys første kryptokunstværk for to millioner kroner. Troede han

Kunstsamleren, der går under navnet Pranksy, vidste, at han var faldet i en fælde, så snart hans bud på, hvad der svarer til to millioner danske kroner, blev accepteret med det samme.

Pengene havde han sendt efter et digitalt kunstværk, en såkaldt NFT, af den engelske kunstner Banksy.

Priserne på Banksys værker er tårnhøje, og at Banksy skulle være trådt ind på NFT-markedet med sit første værk for så at sælge det helt uden budkrig, troede samleren ikke på.

Han havde ret.

Værket ’Great Redistribution of the Climate Change Disaster’, et værk, der kommenterede den digitale kunstindustris negative påvirkning af klimaet, havde ellers virket overbevisende på køberen.

Både temaet og så det faktum, at værket faktisk fremgik af Banksys egen hjemmeside, fik Pranksy til at hive kryptovalutaen op af den digitale tegnebog.

»At det lå på banksy.co.uk, var min grund til at byde«, siger kunstsamleren til The Guardian.

»Jeg forestillede mig, at det var en auktion over tre dage, og da mit bud blev accepteret (med det samme, red.), forstod jeg temmelig klart, at det måtte være en forfalskning«, siger han.

Værket ligner i stilen ikke Banksys andre værker, men er det pixelerede billede med en ryger foran nogle rygende skorstene herunder.

Fik pengene igen

Ideen med såkaldt kryptokunst er ellers netop, at det er meget gennemsigtigt at se, hvad man køber.

Når først et værk er oprettet digitalt, er det så godt som umuligt at ændre på det, hvorfor man kan være sikker på, at det, man køber, er det originale. Problemet er bare, at det kræver, at den person, der lægger værket på nettet, faktisk er den, vedkommende udgiver sig for.

Det er et af NFT-markedets store problemer, at sælgere udgiver sig for at være andre, end de er, og sælger værker af berømte kunstnere uden deres vidende.

Netop Banksy har været et populært navn i svindlerkredse.

Pranksy har fået næsten alle sine 100 ether (digital valuta) for det falske værk tilbage fra sælgeren på nær et transaktionsgebyr.

Hvem der faktisk var sælgeren – og om det måske endda var Banksy, der havde forfalsket sig selv – er ukendt.