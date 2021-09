Jo, kvinder skrev altså også musik. Men nogle måtte skifte fornavn for at nå ud til publikum

Kvinderne i klassisk musik. Hvor er de henne?

Kigger man på kammermusikscenerne og i operahuse verden over, er der masser af kvindelige musikere og sangere. I symfoniorkestre er der i dag ofte flere kvinder end mænd. Kvindelige dirigenter, som der indtil for nylig var meget få af, kommer nu for alvor til fadet. Jeg har anmeldt flere de seneste måneder bare ved at gå til almindelige koncerter og i operaen. Senest oplevede jeg den fremragende franske dirigent Marie Jacquot, der i øjeblikket dirigerer Charles Gounods franske opera ’Faust’ på Det Kongelige Teater, og denne uges Torsdagskoncert dirigeres af Marin Alsop. Hun er kvinde.