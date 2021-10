Første gang, jeg så filmen ’Hannah og hendes søstre’, forstod jeg ikke, hvorfor hovedpersonen Mickey konstant var så bange for at blive syg.

Mickey lever – alt for fremsynet – som om han konstant er ved at snuble ind i en dystopisk pandemi, og dengang var jeg nok selv bare for ung og levede i for lykkelig uvidenhed om, hvor det hele bærer henad.