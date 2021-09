Carsten Bang er lige så punk som kaffe og kringle

Man skal prøve at se det positive i alting, sagde den 56-årige og 30-års jubilerende standupkomiker Carsten Bang.

Og som et eksempel på, hvordan man vender noget umiddelbart betragtet negativt til det bedre, fortalte han om, at hvis nu man skulle være så tragisk uheldig at miste begge sine arme i en skrækkelig fyrværkeriulykke, ja, så behøvede man ikke fremover at deltage i det sørgelige, det er at vinke farvel til nogen. Og den blev rundet af med, at så må man nøjes med at trække på skuldrene, mens de andre står og vinker løs.