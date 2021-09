Han er grov, sjov og fuldstændig uden skam i livet

Det hele er kun en overgang, og alt er ingenting, lyder det et sted hos Holger Drachmann om vort livs grundvilkår. Og netop derfor giver det da også god mening, når Christian Fuhlendorff sådan cirka midtvejs på sin bane gennem livet laver et show, der blot hedder ’Det’ sjovt’, og som prætenderer at handle om ingenting. For derved kan han kreere en comedy-forestilling, der favner alt.

Men ’Det’ sjovt’ handler i alle fald ikke om #MeToo, bedyrer den nu 38-årige komiker. Slet ikke overhovedet, bortset fra at det gør det så alligevel. For Christian Fuhlendorff ’kom til’ at lave en vittighed – som i øvrigt ikke var videre smagfuld – om Greta Thunberg til Zulu Comedy Galla, og det gjorde ham til genstand for en voldsom shitstorm og mails af typen ’dit pædofile svin’, ’håber dine børn bliver misbrugt’, hvilket han afvæbnende kommenterer med en konstatering af, at hvis det første har noget på sig, er det andet faktisk givet på forhånd.