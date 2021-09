Kulturministeren er frustreret: Jeg ved ikke til fulde, hvad jeg skal gøre ved det

Kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) er langtfra begejstret for, at udenlandske techgiganter fylder stadig mere i danskernes medieforbrug, og at tjenester som Google, Facebook og LinkedIn sætter sig på en stadig større del af de annoncekroner, der tidligere var med til at betale for danske medier.

En ny rapport fra Kulturministeriet viser, at mens forbruget af traditionelle medier går tilbage, stiger vores forbrug på digitale medier som streaming, brug af mobil og brug af internettet. Og fra 2019 til 2020 steg Google, Facebook og LinkedIns andel af den samlede annonceomsætning i Danmark, mens trykte dagblade gik tilbage med 26 procent og regionale og lokale ugeaviser med 23 procent i forhold til 2020.