’Notting Hill’-instruktør er død - 65 år gammel

Manden bag en af de mest populære film i de seneste 25 år er afgået ved døden.

Det er filminstruktøren Roger Michell, der nok var bedst kendt for at have instrueret den romantiske komedie ’Notting Hill’ med Julia Roberts og Hugh Grant i 1999.

»Det er med stor sorg, at familien til Roger Michell, instruktør, forfatter og far til Harry, Rosie, Maggie og Sparrow, meddeler, at han i en alder af 65 år døde den 22. september«, hedder det i en erklæring fra Michells publicist.

Der er ikke umiddelbart oplysninger om dødsårsag.

Michell blev født i Sydafrika i en britisk diplomatfamilie. Det bragte ham som barn vidt omkring.

Han boede i såvel Sydafrika som i Beirut, Damaskus og Prag, inden han mere permanent slog sig ned i Storbritannien.

Efter at have fået succes med ’Notting Hill’ lavede han i 2002 filmen ’Changing Lanes’ med Ben Affleck og Samuel L. Jackson.

I 2014 sagde han til BBC, at han nu havde besluttet, at han ville fokusere mere på film, som tog afsæt i England og Europa.

Han vandt også respekt for sit arbejde på teatre, hvor han instruerede teaterstykker, inden han begyndte karrieren med film.

Tidligere i denne måned var han i øvrigt i USA til Telluride Film Festival og til filmfestivalen i Venedig, hvor han promoverede sin film ’The Duke’ med Helen Mirren i hovedrollen.

Ritzau