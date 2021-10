Blødende musikbranche har tabt 3 milliarder under pandemien

Under coronanedlukningen har musikbranchen råbt på mere støtte til deres blødende branche.

Nu fastslår en ny rapport, at der var hold i klagesangen. Den samlede musikbranche mistede over 3 milliarder kroner, svarende til 35 procent, i omsætning i 2020 som følge af nedlukning og restriktioner.

Rapporten ’Dansk musikomsætning’ er udarbejdet af konsulentfirmaet Rambøll for brancheorganisationerne Dansk Live, IFPI, Koda, MXD, Gramex og Musikforlæggerne samt Dansk Erhverv.

Især koncertbranchen har været hårdt ramt. Her har der været en nedgang på 52 procent i omsætningen sammenlignet med 2019. Den indspillede musik har mistet 4 procent i omsætning.

»Den lave billetomsætning viser tydeligt, at 2020 på mange måder var et rædselsår for dansk musik. Selvfølgelig påvirker det i høj grad arrangørerne, men det har spredt ringe til den øvrige del af musiklivet, herunder artister, sangskrivere og producenter«, siger Esben Marcher, sekretariatschef i Dansk Live, i en pressemeddelelse.

Som ringe i vandet

I 2020 måtte stort set alle festivaler aflyse. Som følge heraf mistede de samlet 97 procent af deres billetindtægter. Og det vil komme til at tage tid at genvinde publikumsopbakningen fra før corona, lyder det fra Mikkel Xavier, booker og head of development for Smukfest.

»Det er nedslående tal, men selvfølgeligt ikke overraskende. Samtidig ser vi imod afslutningen af 2021, hvor vi specielt som festivalarrangører ikke forventer bedre tal. Uafklarede hjælpepakkeansøgninger, pressede leverandører og vigende interesse for at arbejde med den tekniske del af festivalbranchen udfordrer bredt«, siger han i pressemeddelelsen.

Fra Brian Mikkelsen, administrerende direktør i Dansk Erhverv, lyder budskabet, at hvis skaderne i branchen ikke skal vokse sig større, er det afgørende, at regeringen prioriterer støtte fra den såkaldte krisekasse til musikbranchen.