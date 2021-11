Arkæologer opdager ældgammel vinproducent

Er du historieinteresseret og glad for vin – eller blot en af delene – så vil dette nye fund af arkæologer sandsynligvis gøre indtryk.

Et hold af israelske arkæologer har nemlig fundet en ældgammel vingård i byen Yavne, der ligger nord for Gazastriben på Vestbredden. Vingården dateres til mellem 500-700-tallet og rummer fem store anlæg til at presse druerne, der hver især måler 225 kvadratmeter.

Foto: Menahem Kahana/Ritzau Scanpix De sekskantede kar har været brugt til at fermentere vinen.

Manden, der har stået i spidsen for udgravningen af området, mener, at der kan være tale om den største vingård i Middelhavslandene fra den periode.

»Vi har ikke identificeret vinproduktionsfaciliteter af den størrelse andre steder«, siger Jon Seligman til vinmediet Wine Spectator.

Det store område taget i betragtning mener folkene bag udgravningen, at man i sin tid har kunnet producere 2 millioner liter vin om året på vingården.

Ud over anlæggene til at presse druer har arkæologerne fundet store kar til at fermentere vinen samt ovne, som man brugte til at lave de karakteristiske amforaer, der også går under navnet ’Gaza-krukker’.

Foto: Menahem Kahana/Ritzau Scanpix Arkæologerne har fundet flere 'Gaza-krukker' i forbindelse med udgravningen af vingården.

Netop på grund af fundet af Gaza-krukkerne tyder noget på, at der blev produceret hvidvin, som var kendetegnende for Gaza og Ashkelon på daværende tidspunkt. Disse typer vin var et prestigeprodukt, som blev drukket i store dele af Middelhavslandene, siger Jon Seligman.

Det står ikke klart, hvem der arbejdede på vingården, men arkæologerne har ikke fundet klare beviser på, at det har haft en forbindelse til nogle af de kirkelige institutioner eller klostre, som producerede vin for 1.500 år siden.

Arkæologerne er færdige med udgravningen af området, og der vil nu blive åbnet for guidede ture i vinområdet.