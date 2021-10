Hundredvis af nøgne hvidmalede kroppe vandrer gennem ørkenen i stjernefotografs nye opråb

Flere hundrede nøgne mennesker smurt ind i hvid kropsmaling vandrer gennem en gold, tørlagt ørkenflod tæt ved Det Døde Hav.

Mænd og kvinder, unge og ældre. De er der alle for at tage del i den amerikanske stjernefotograf Spencer Tunicks seneste projekt.

For tredje gang over en årrække har den 54-årige fotograf besøgt området i det sydlige Israel for at tage billeder af det salte hav, der langsomt tørrer ud og trækker sig tilbage med cirka en meter om året. Det skriver The Guardian.

»Jeg er her for at gøre opmærksom på udtørringen af Det Døde Hav og sætte lys på den økologiske katastrofe, der sker«, siger Tunick til CNN. Fra toppen af en autocamper instruerede fotografen den nøgne menneskemængde, der var dækket i den hvide maling som en reference til den bibelske historie om Lots hustru, der under ødelæggelsen af Sodoma så sig tilbage og for sin ulydighed blev forvandlet til en saltstøtte.

Foto: Menahem Kahana/Ritzau Scanpix

En af de medvirkende, Anna Kleiman på 26, fortæller til The Guardian, at hun deltager for at sætte fokus på klimakrisen: »Det føles virkelig naturligt, når du først tager dit tøj af. På en måde har du ikke lyst til at tage det på igen. Vi kæmper bare lidt med klipperne«.

Foto: Amir Cohen/Ritzau Scanpix

Tunick er kendt for sine mange store kompositioner med frivillige modeller, der smider tøjet i det offentlige rum.

For ti år siden fotograferede han omkring tusinde nøgenmodeller – også her ved bredden af Det Døde Hav. Da han fem år efter vendte tilbage, var det rolige vand fra hans første skydning forsvundet. Tilbage var kun knastørt sand og gabende synkehuller.

Den amerikanske kunstner var i denne omgang inviteret af det israelske kulturministerium, og flere andre udgifter var dækket af bystyret i Arrad, hvor projektet fandt sted. Det har fået konservative ledere i Israel til at opfordre ministeriet til at trække støtten til projektet. Byens borgmester, Nisan Ben Hamo, mener, at projektet bekræfter byen liberale profil, og håber, at det vil trække flere turister til byen, skriver The Guardian.

Det Døde Hav trækker sig tilbage, fordi israelerne har omdirigeret meget af vandet for at bruge det i landbruget og for at omdanne det til drikkevand. Samtidig har også klimaforandringerne fremskyndet, at vandet fordamper.

Foto: Amir Cohen/Ritzau Scanpix

Foto: Menahem Kahana/Ritzau Scanpix