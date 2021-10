»Det er en alvorlig sag«: Omdiskuteret forfatter og lektor bliver anklaget for plagiat

Plagiat er et ord, som man på landets skoler og universiteter afskrækkes af og reagerer på med stor alvor. Bliver man på landets universiteter taget i at plagiere – dvs. efterligne en andens tekst eller værk uden at gøre opmærksom på det – er konsekvensen i værste fald bortvisning.

Derfor vækker det opsigt, at lektor og dr.phil. i nordisk litteratur på Københavns Universitet Marianne Stidsen i Dagbladet Information fra flere sider anklages for at have begået plagiat i sin nye bog, ’Køn og identitet – et spadestik dybere’, der udkom for en måned siden på Forlaget Hovedland.