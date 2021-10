Anmelderne er enige: Dronningen høster stor ros

Anmelderne er glade for dronning Margrethes erindringsbog ’Undervejs - Erindringer 1940-1972’, der beskriver dronningens liv fra 1940 til 1972.

Således giver Kristeligt Dagblad og Berlingske bogen fem ud af seks stjerner, mens den også høster fem ud af seks hjerter fra Politikens anmelder.

Bogen er blevet til på baggrund af 37 timers samtale mellem dronningen og historiker og journalist Tom Buk-Swienty.

Dronningen har fortalt historikeren om sine erindringer fra barndommen, og til hun blev kronet i januar 1972. Bogen udkommer i anledning af, at dronningen til januar kan fejre 50 år på tronen.

Kristeligt Dagblads anmelder skriver, at dronningens åbenhjertighed og bramfrihed er med til at gøre bogen interessant.

Dronningens bramfrihed har Politiken også bidt mærke i. Avisen fremhæver, at hun formulerer sig befriende bramfrit, når hun beskriver den kedelige tid på jurastudiet.

Politiken skriver også, at Tom Buk-Swienty gør det fineste, en forfatter kan gøre. Han stiller sig nemlig ifølge avisen til rådighed for fortællingen i stedet for at stille sig i vejen for den.

Alle tre anmeldere er enige om, at de godt kunne tænke sig endnu et bind i dronningens erindringer, der handler om hendes snart 50 år på tronen.

Berlingskes anmelder skriver, at det nærmest fremstår, som om dronningen selv har skrevet bogen, hvis det ikke var for forfatterens spørgsmål og redigering.

Med andre ord fremstår bogen ifølge anmelderen som ’dronningens relativt intime og snakkesalige beretning om sig selv’.

Dronningens stærke fortælleevne, humor og imponerende detaljerede hukommelse roses af Politikens anmelder.

»Det er netop i de beskrivende detaljer, historien springer allermest levende frem for læsere«, lyder det i anmeldelsen.

Anmelderne hos Kristeligt Dagblad og Berlingske er enige om, at de lange gengivelser af rejser i Asien og Sydamerika ikke er de stærkeste passager i bogen.

Kristeligt Dagblad kalder dem for detaljerede, mens Berlingske kalder dem kedelige.

»Man skulle nok have været der selv, skriver Berlingskes anmelder.

Den 456 sider lange bog udkommer på Politikens Forlag i dag, tirsdag.

