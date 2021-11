Historisk satsning står til at lukke – 800 millioner kroner ender i skraldespanden

En lang række danske foreninger gør nu et sidste forsøg for at få politikerne til at redde den danske onlineportal lex.dk.

Leksikonet lukker nemlig i 2022, fordi regeringen ikke har fundet penge til den videre drift i finansloven, og dermed ender de 800 millioner, der er investeret i projektet, reelt i skraldespanden. Medmindre regeringen og støttepartierne finder en økonomisk redningskrans til lex.dk i finanslovsforhandlingernes sidste etape.

Lex.dk er en dansk onlineportal, der består af Den Store Danske, Trap Danmark og Den Danske Ordbog. I alt indeholder opslagsværket omkring 220.000 såkaldt fagfællebedømte artikler, som er skrevet af danske forskere og eksperter.

»Jeg mener, at regeringen har et demokratisk ansvar for at redde lex.dk. Det er det eneste sted på nettet, hvor danskerne kan søge information, som er baseret på fagfællebedømt forskning fra danske universiteter«, siger formanden for lex.dk’s bestyrelse, Joachim Malling, der også er formand for Gads Forlag.

»Det er fuldstændig afgørende, at der findes sådan et sted, hvis man vil sikre en demokratisk samtale på et oplyst grundlag«.

Fakta Lex.dk Lex.dk er en onlineportal til danske opslagsværker, heriblandt Den Store Danske, hvor der findes et hav af fagfællebedømte artikler skrevet af eksperter. Lex.dk er finansieret af private fonde samt en bevilling på finansloven, men i regeringens finanslovsudspil indgår lex.dk ikke. Hvis ikke politikerne finder penge til at sikre den videre drift, lukker portalen i 2022.

Lex.dk har samlet en lang række støtteerklæringer fra foreninger, der finder det afgørende, at politikerne afsætter penge til den videre drift. Blandt underskriverne er Danske Medier, Danske Universiteter og Danske Gymnasier.

Det er i høj grad undervisningssektoren, der har gavn af lex.dk, siger Joachim Malling. Portalen har 1,2 millioner brugere om måneden, men i juni, juli og august, hvor skoler, gymnasier og universiteter holder sommerferie, falder besøgstallet. Joachim Malling understreger, at man ikke ser Wikipedia – som han kalder »et fantastisk onlineleksikon« – som en fjende.

»Det vigtige for os er bare, at al den viden, man kan finde på lex.dk, har danske forskere taget stilling til og vurderet, at det er den bedste viden, vi har. Især i en tid, hvor vi er udfordret af fake news og misinformation«, siger han.