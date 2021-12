Helle Thorning: Hvorfor jagter medierne ikke Michael Dyrby i stedet for at acceptere sms-svar?

Får mediechefer en mere skånsom behandling i mediemøllen end politikere og bankdirektører?

Det spørger forhenværende statsminister Helle Thorning-Schmidt om i en Instagram-story som reaktion på mediernes opfølgning på dokumentaren ’MeToo: Sexisme bag skærmen’, der kan ses på Discovery+.

»Har @eb.dk tænkt sig at nøjes med at skrive artige sms’er? Er der ingen i det Berlingske Hus, hvor Dyrby arbejder, der graver i dette og har tænkt sig at stille sig foran hans kontor med en mikrofon i hånden?«, lyder det fra Thorning-Schmidt.

Ekstra Bladet har lavet et opfølgende interview med hende, hvor hun uddyber, at hun er skuffet over, at navngivne mænd i dokumentaren ikke stiller op til kritiske spørgsmål. Det mener hun, at de bør gøre – ligesom politikere også gør det i svære situationer.

»Jeg synes, det er jeres opgave at gå efter mediechefer, som I ville være gået efter enhver anden