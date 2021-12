Chefredaktør: »Jeg må indrømme, at telefonen har ringet mange gange, hvor jeg ikke har taget den«

Forsker kritiserer mediechefer for ikke at stille op til kritiske interviews, for det skader mediernes troværdighed. Flere mediechefer fastholder dog, at de stiller op til kritiske spørgsmål i det omfang, det forventes af andre magthavere.