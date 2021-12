Stort museum slog sig op som banebrydende, ambitiøst og udfordrende, men så strammede Kina grebet

Efter fire års forsinkelse er Hongkongs nyeste kulturinstitution, M+, omsider åbnet. M+ blev bygget som et kunstens fristed i en region præget af censur, men den plan kritiseres Kinas tiltagende kontrol over Hongkong for tilsyneladende at sætte en stopper for.