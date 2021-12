Nyvalgt medlem smidt ud af Statens Kunstfond efter få dage

Statens Kunstfond har smidt et af sine nye medlemmer ud, blot få dage efter at han var blevet udpeget. Det skriver Kulturmonitor.

Den tidligere teaterdirektør Lasse Bo Handberg er blevet frataget sin plads, efter at der ifølge Kulturministeriet er kommet ’talrige’ tilbagemeldinger omkring hans udnævnelse.

Lasse Bo Handberg er tidligere teaterdirektør for Mungo Park og BaggårdTeatret i Svendborg og i dag chefredaktør på netmediet Kiosk. Han blev i sidste uge udpeget af kulturministeren som medlem af projektstøtteudvalget for scenekunst i Statens Kunstfond, der hvert år uddeler mere end 100 millioner kroner til scenekunst i Danmark.

I en pressemeddelelse bekræfter Kulturministeriet, at der skal findes et nyt medlem til Statens Kunstfond.

»På baggrund af talrige tilbagemeldinger fra branchen har kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen besluttet, at Lasse Bo Handberg ikke er den rigtige person til at varetage hvervet som medlem af projektstøtteudvalget for scenekunst«, skriver kulturministeriet.

Ministeriet skriver, at de mange tilbagemeldinger handler om manglende opbakning og tillid.

Lasse Bo Handberg har ifølge Kulturmonitor ikke fået konkrete informationer om, hvad sagen drejer sig om.

»Jeg bliver nødt til at kende sagens indhold, før jeg udtaler mig, men jeg har stadig ikke de fornødne svar. Men jeg er af helt åbenlyse årsager meget interesseret i at forstå. For der er jo noget, jeg skal forstå her«, siger han til mediet.

Det er blandt andet brancheorganisationen Dansk Teater, der har henvendt sig til Kulturministeriet. Det siger Lars Sennels, forperson i Dansk Teater, til Fyns Amts Avis.

»Det er klart, at når vi får en række henvendelser fra teatre, skuespillere og aktører i det hele taget, så er vi nødt til at tage det alvorligt. Og så er vi nødt til at gøre ministeren opmærksom på, at det er et bekymringspunkt«, siger Lars Sennels til Fyns Amts Avis.

Kulturministeriet skriver, at man vil nu igangsætte en proces med hurtigst muligt at finde et nyt medlem til projektstøtteudvalget for scenekunst i Statens Kunstfond.