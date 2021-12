Nyt lovforslag vækker stor vrede: »Det minder om lovene efter besættelsen, der virkede med tilbagevirkende kraft«

Fakta

Nyborg Slot

Et omfattende byggeprojekt vil genskabe Nyborg Slot som et firefløjet fæstningsværk og forhøje slottets tårn til 22 meter. Ombygningen koster i alt 351 millioner kroner.

Bag projektet står Nyborg Kommune, Slots- og Kulturstyrelsen, A.P. Møller Fonden og Realdania.

Ifølge museumsloven er det ikke tilladt at ændre på fortidsminder, hvorfor der i 2019 blev søgt og givet dispensation fra museumsloven hos Slots- og Kulturstyrelsen.

Efterfølgende klagede fire kulturhistoriske foreninger. Sagen blev således taget op i Miljø- og Fødevareklagenævnet, der med fire stemmer mod tre underkendte den dispensation, Slots- og Kulturstyrelsen havde udstedt. Således blev projektet stoppet.

Nu bliver byggeprojektet formentlig alligevel en realitet, efter at et flertal i Folketinget har fremsat forslag om at ændre museumsloven. Loven vil medføre, at der kommer mere konkrete kriterier for, hvornår et byggeprojekt kan opnå dispensation fra museumsloven. Desuden vil loven styrke Miljø- og Fødevareklagenævnet ved at ansætte to medlemmer med faglig indsigt på kulturarvsområdet.

Partierne bag lovforslaget er Socialdemokratiet, Venstre, SF, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Alternativet, Kristendemokraterne og Frie Grønne.

Vis mere