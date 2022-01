Ny undersøgelse får formand til at slå alarm: Halvdelen af de ansatte har set en kollega blive krænket

Halvdelen af de ansatte på kunstmuseet Arken i Ishøj har været vidner til, at kolleger har oplevet forskellige former for krænkende adfærd, viser undersøgelse. Den nye formand mener, at bestyrelsen fremover skal have en mere aktiv rolle for at sikre trygge rammer.