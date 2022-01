Microsoft sender en fuckfinger til sin allerstørste konkurrent med et af verdenshistoriens største opkøb

Microsoft er tilsyneladende villige til at udskrive blankochecks til spilfirmaer for at erobre markedet og sikre sig til fremtiden. Med opkøbet af spilverdenens p.t. største skandalevirksomhed skal der dog mere end penge til for at komme videre, skriver computerspilanmelder Simon Løber Roliggaard i denne kommentar.