Jesper Bruun Rasmussen kunne åbenbart ikke vælge. Så nu ryger auktionshuset og et stykke dansk kultur til udlandet

Hverken datteren eller sønnen kommer til at overtage Jesper Bruun Rasmussens plads i det gamle auktionshus, der nu er blevet opkøbt af auktionshuset Bonham. Salget er bare det seneste eksempel på, at stadig mere dansk design og kunst – lad os bare kalde det et stykke kulturarv – kommer på udenlandske hænder, skriver Lars Hedebo i denne kommentar.