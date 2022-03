Stort ståhej om lille tilføjelse: Sophienholms kunstgæster skal vide, at de kan se kunst

En simpel sag om at rubricere Sophienholm ved Bagsværd Sø som »kunsthal« er endt i ballade i Lyngby-Taarbæk Kommune. Landstedet ved søen er et sted for dansk salonkultur og ikke nogen »hal«, lød det fra en indædt modstander. Og borgmesteren gik sin helt egen vej.